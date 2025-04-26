Россияне обстреляли Донбасс 51 раз за сутки: есть жертвы среди гражданских

фото: Донецкая ОВА

За сутки российские войска обстреляли населенные пункты в Донецкой области 51 раз. Есть погибшие и раненые среди гражданских, зафиксированы значительные разрушения

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

По его словам, в Покровском районе повреждены промышленные объекты, жилые дома, административные сооружения, склад и техника в Доброполье, Белицком, Криворожье, Покровске, Нововодяном и Сергеевке.

В Краматорском районе в результате обстрелов в Лимане, Яровой, Закотном, Алексеево-Дружковке и Ильиновской общине повреждены десятки домов.

В Яровой погибли два человека, еще один ранен; в Закотном и Алексеево-Дружковке – еще трое раненых.

В Бахмутском районе в Северске повреждены 12 частных домов.

Филашкин добавил, что за сутки из региона эвакуировано 252 человека, среди них 22 ребенка.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 414 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.