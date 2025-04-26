Ворожі удари по Харкову та області: серед поранених –14-річний хлопець

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Окупанти продовжують завдавати ударів по Харківщині, використовуючи керовані авіабомби, артилерію, БпЛА, FPV-дрони та РСЗВ

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Так, під обстрілами опинилися Харків, Ізюмський, Харківський та Куп'янський райони. Внаслідок атак пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, адміністративні будівлі, гаражі, складські приміщення та дороги.

У суботу, 26 квітня, в Харкові ворожий БпЛА влучив у проїжджу частину міста, пошкодивши скління в багатоповерхівках. Під час атаки 14-річний хлопець отримав стресову реакцію.

Також через влучання БпЛА у Харківському районі сталася пожежа на складі, внаслідок якої постраждали двоє чоловіків, яких госпіталізували.

25 квітня поліція здійснила 27 оглядів місць подій і зареєструвала 24 кримінальних провадження.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 26 квітня атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс".

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.