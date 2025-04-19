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Правоохранители разоблачили вступившего в российский НДК жителя Харьковщины. Он принимал участие в запугивании местных жителей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В Харьковской области будут судить 51-летнего мужчину, который вступил в российский НДП. По данным правоохранителей, во время оккупации поселка Боровая Изюмского района местный житель добровольно присоединился к частной военной компании, подконтрольной РФ.

Вместе с российскими военными он патрулировал улицы в форме и с оружием, активно поддерживая оккупационный режим. Он также запугивал местных жителей, чтобы подавлять сопротивление.

"В настоящее время обвиняемый находится в розыске. Судебное разбирательство состоится заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Киеве задержали агента РФ. Это звукорежиссер известной радиостанции, который в перерывах между эфирами выполнял задачи российских спецслужб. В частности, он шпионил по местам парковки авто у админзданий Сил обороны, чтобы найти потенциальные цели для россиян.