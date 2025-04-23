Фото: прокуратура

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который из Бахмута переехал в Черкасскую область. В декабре 2024 года его через соцсети завербовали представители ФСБ РФ. Муж согласился помогать россиянам.

Предатель систематически выполнял разные задачи врага. Он собирал и передавал точные координаты, фотографии и видео военных объектов, а также информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны и личного состава ВСУ на территории Черкасской области.

Правоохранители задержали его как раз, когда он выполнял очередную "задачу" российской ФСБ. В телефоне мужчину обнаружили переписку с представителем российской спецслужбы. Сейчас мужчина под стражей.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили двух жителей Покровска. Это молодые женщины в возрасте 22 и 24 лет. Они разведывали локации Сил обороны и корректировали воздушные атаки рашистов.