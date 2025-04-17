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Правоохранители разоблачили изменницу из Харьковской области. Это учительница, которая во время оккупации работала на врага добровольно

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили коллаборантку на Купянщине. Она работала учительницей информатики и после полномасштабного вторжения она добровольно перешла на сторону врага. Учителя, которые отказались работать по стандартам образования государства-агрессора и уволились. В то же время, фигурантка осталась и даже проводила агитацию для россиян.

Когда ВСУ освободили территорию, изменница сбежала на территорию РФ. Ей сообщили о подозрении за коллаборационную деятельность. За это ей грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили коллаборантку, которая построила "карьеру" у оккупантов. Женщина стала у россиян "и. о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области". Перед деоккупацией она сбежала в Россию.