фото: Запорожская ОВА

Сегодня, 22 апреля, армия РФ попала в жилой дом в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Также, по предварительной информации, еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Напомним, сегодня после 11:31 в Запорожье прогремели несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар.

Впоследствии Фёдоров обнародовал видео последствий вражеской атаки по городу.