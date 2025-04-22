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22 апреля 2025, 12:42

Россия ударила по многоэтажке в Запорожье: погибла женщина

22 апреля 2025, 12:42
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня, 22 апреля, армия РФ попала в жилой дом в Запорожье

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, 69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли.

Также, по предварительной информации, еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Напомним, сегодня после 11:31 в Запорожье прогремели несколько взрывов. Регион находился под атакой дронов и КАБов. В результате вражеского удара в одном из районов города возник пожар.

Впоследствии Фёдоров обнародовал видео последствий вражеской атаки по городу.

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война Запорожье атака российская армия КАБ погибшая многоэтажка раненые
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