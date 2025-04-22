В Херсоне вражеский дрон атаковал ритуальную процессию на территории больницы

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Российские террористы около полудня с беспилотника атаковали ритуальную процессию на территории больницы в центре Херсона

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской МВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки травмы получили 6 человек: 4 – работники ритуальной службы, 2 – работники медучреждения.

У всех пострадавших преимущественно минно-взрывная травма и обломочные ранения. Возраст пострадавших – от 19 до 64 лет.

Также повреждено здание медучреждения и служебные автомобили.

Напомним, в Херсонской области за сутки из-за российской агрессии погиб один человек, семеро получили ранения.