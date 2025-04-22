11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
07:05  22 апреля
В Белой Церкви утонула 15-летняя девушка
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 14:22

В Херсоне вражеский дрон атаковал ритуальную процессию на территории больницы

22 апреля 2025, 14:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российские террористы около полудня с беспилотника атаковали ритуальную процессию на территории больницы в центре Херсона

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской МВА, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате атаки травмы получили 6 человек: 4 – работники ритуальной службы, 2 – работники медучреждения.

У всех пострадавших преимущественно минно-взрывная травма и обломочные ранения. Возраст пострадавших – от 19 до 64 лет.

Также повреждено здание медучреждения и служебные автомобили.

Напомним, в Херсонской области за сутки из-за российской агрессии погиб один человек, семеро получили ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсон дрон больница атака российская армия раненые ритуальная процессия
Запорожье после удара КАБами: есть жертва, более двух десятков раненых, среди них – дети
22 апреля 2025, 13:44
Массированный авиаудар по Купянску: есть пострадавшие среди гражданских
22 апреля 2025, 13:17
В Сумской области россияне сбросили авиабомбы на Белополье
22 апреля 2025, 07:33
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Удар ФАБом по многоэтажке: в Запорожье снова увеличилось количество раненых
22 апреля 2025, 16:35
Суд отправил заммэра Киева Прокопива под круглосуточный домашний арест
22 апреля 2025, 16:15
В Одесской области дети пытались взорвать подъезд многоэтажки
22 апреля 2025, 15:55
СБУ разоблачила очередное миллионное хищение бюджета на Подольском мосту в Киеве
22 апреля 2025, 15:54
Массированный обстрел Харькова: спасатели потушили пожары, уже 8 пострадавших
22 апреля 2025, 15:50
Драка со смертельным финалом: на Житомирщине мужчина убил односельчанина
22 апреля 2025, 15:46
В "Дии" запускают замену техпаспорта онлайн: стартует тестирование
22 апреля 2025, 15:33
Авиаудар по Запорожью: количество пострадавших выросло до 23
22 апреля 2025, 15:25
На Закарпатье вблизи границы со Словакией пограничники задержали двух мужчин, которые ехали "к девушкам на Пасху"
22 апреля 2025, 15:21
В Ровно 10-летний школьник "заминировал" больницу
22 апреля 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »