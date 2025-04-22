На Харьковщине оккупанты обстреляли прифронтовое село: есть раненые

фото: ГСЧС Харьковщины

Вчера вечером и сегодня утром вражеская авиация нанесла серию ударов по прифронтовому селу Гороховатка в Изюмском районе Харьковщины

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, оккупанты сбросили несколько управляемых бомб на жилые дома, повлекшие пожары в пяти частных домовладениях. В результате ударов пострадали конструктивные элементы четырех домов, а также хозяйственная постройка и гараж на площади 400 квадратных метров.

Ранения получили мирные жители: женщина 1977 года рождения и мужчина 1970 года рождения. Медики ГСЧС предоставили им первую медицинскую помощь.

Кроме того, повреждены еще одиннадцать жилых домов и три торговых заведения.

Напомним, 21 апреля россияне обстреляли из артиллерии Купянск. Попали по частному сектору: 58-летняя жительница испытала острую реакцию на стресс.

Также в понедельник вечером в селе Ивашки Богодуховского района вражеский FPV-дрон попал в ехавшего на скутере 24-летнего молодого человека. Он погиб на месте.