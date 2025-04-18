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На Волыни вынесли приговор 43-летнему гражданину Польши. Водитель международного рейса пытался вывезти украинца за границу

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

43-летний гражданин Польши приговорен к 5 годам заключения. Он пытался вывезти военнообязанного украинца за границу.

По данным правоохранителей, 43-летний иностранец работал водителем на международных рейсах. Впоследствии он пообещал 54-летнему военнообязанному мужчине вывезти его в Польшу, спрятав в кабине грузовик.

Ночью 20 февраля беглеца обнаружили пограничники. Водитель (ранее уже судимый за аналогичное преступление) предстал перед судом за такое преступление и проведет за решеткой 5 лет.

Напомним, ранее в Ровенской области несовершеннолетний организовал бизнес на военнообязанных. 17-летний парень помогал пересечь государственную границу двум гражданам призывного возраста. За свои "услуги" он просил 7 тысяч долларов.