21:28  18 апреля
В Киеве подростки избили военного
15:28  18 апреля
Синоптикиня рассказала, какой будет погода на Пасху
20:52  18 апреля
В Донецкой области капелланы освятили 7000 пасок для военных
UA | RU
UA | RU
19 апреля 2025, 04:30

Не понравилось поведение ТЦК: на Полтавщине мужчину судили за уклонение от мобилизации

19 апреля 2025, 04:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области мужчина получил приговор за уклонение от мобилизации. Однако он раскаялся и пообещал выполнить долг перед государством

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

В Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. По данным правоохранителей, его сочли годным к службе, после чего он получил повестку. Однако в результате он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК из-за того, что не был доволен его работниками. По его словам, перед этим его возили в разных воинских частях, где на тот момент не было нужды в военнослужащих его специальности.

Мужчина раскаялся. Он также отметил, что если снова получит повестку - готов выполнить долг перед государством.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, заменив его на испытательный срок такой же продолжительности.

Напомним, что в Чернигове мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК. Оказалось, что его жена военная. Это помогло для более мягкого наказания – в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации суд
В Черкасской области задержан мужчина, который "торговал" бронированием от мобилизации
18 апреля 2025, 23:05
На Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу
18 апреля 2025, 22:40
Помогал уклонистам уезжать: на Житомирщине сообщили о подозрении жителю Полтавы
18 апреля 2025, 15:50
Все новости »
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Житель Львовщины пришел на тест на получение водительского удостоверения в "умных" очках
19 апреля 2025, 03:50
На Волыни за пьяное ДТП судили 16-летнего подростка
19 апреля 2025, 03:30
На сколько подорожал печеный кулич на Пасху: в Госстате рассказали как изменились цены
19 апреля 2025, 02:55
Актер Тарас Цымбалюк станет новым "Холостяком"
19 апреля 2025, 01:55
В Украине протестовали FPV-бомберы: чем они лучше FPV
19 апреля 2025, 00:55
Удар россиян по Никополю: в прокуратуре начали расследование и рассказали о последствиях
18 апреля 2025, 23:25
В Черкасской области задержан мужчина, который "торговал" бронированием от мобилизации
18 апреля 2025, 23:05
На Пасхальные праздники в Украине будут дежурить более 6 тысяч спасателей
18 апреля 2025, 22:59
На Волыни поляка осудили на 5 лет за то, что он пытался вывезти уклониста за границу
18 апреля 2025, 22:40
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Андрусив
Алексей Гончаренко
Все блоги »