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В Полтавской области мужчина получил приговор за уклонение от мобилизации. Однако он раскаялся и пообещал выполнить долг перед государством

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

В Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. По данным правоохранителей, его сочли годным к службе, после чего он получил повестку. Однако в результате он уклонился от мобилизации.

На суде мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не пришел в ТЦК из-за того, что не был доволен его работниками. По его словам, перед этим его возили в разных воинских частях, где на тот момент не было нужды в военнослужащих его специальности.

Мужчина раскаялся. Он также отметил, что если снова получит повестку - готов выполнить долг перед государством.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы, заменив его на испытательный срок такой же продолжительности.

Напомним, что в Чернигове мужчину судили за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но не пришел в ТЦК. Оказалось, что его жена военная. Это помогло для более мягкого наказания – в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком.