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16 апреля 2025, 21:20

В Черкасской области будут судить предателя, работавшего на россиян

16 апреля 2025, 21:20
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В Черкасской области будут судить мужчину, который был завербован россиянами. Ему давали задачу выйти на контакт с СБУ

Об этом сообщает прокуратура Черкасской области, передает RegioNews.

В суд направили обвинительный акт в отношении жителя Луганщины, действовавшего под кураторством сотрудников российских спецслужб. Мужчину завербовали через социальные сети. В период с января 2023 по февраль 2024 года он разведывал у местного населения оперативно-весомую информацию в интересах врага.

Также мужчина получал задание установить контакт с представителями Службы безопасности Украины, чтобы предоставить им ложную информацию. После этого украинские правоохранители его разоблачили. Сейчас мужчину объявили в розыск, решается вопрос получения разрешения на его задержание.

"Санкция ч. 2 ст. 111 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили предателя, работавшего на РФ, когда был полицейским. Известно, что житель Харьковской области добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Его заочно приговорили к 15 годам заключения.

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