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Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задержаны 9 агентов, которые готовили теракты и диверсии по заказу РФ. Среди фигурантов – пятеро подростков в возрасте 14-15 лет. Агенты занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования сил обороны.

Также фигуранты должны были подорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск.

Фигуранты действовали порознь, но с четким распределением "обязанностей" под контролем двух сотрудников ФСБ.

Согласно указаниям российских спецслужб одна агентурная группа изготовляла самодельные взрывчатки и закладывала их в тайники. Другие агенты доставали оттуда взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных взрывов. Вдобавок они обустраивали там скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

С помощью наблюдательных "точек" оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатки и зафиксировать последствия огневого поражения.

Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети ФСБ, когда они готовили первую серию запланированных терактов. У них изъяли более 30 кг взрывчатки, которую оккупанты хотели использовать в разных регионах Украины.

По данным следствия, агентами оказались местные жители, каждого из которых ФСБ завербовала через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Четырем задержанным уже объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников ФСБ, координировавших деятельность агентурной сети.

Решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.