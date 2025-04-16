12:20  16 апреля
Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение
11:45  16 апреля
Любовь без помех: восемь военных пар уже поженились онлайн
06:10  16 апреля
Побег в Молдову на гидроскутере: в Одесской области задержали троих уклонистов
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2025, 14:23

СБУ задержала 9 российских агентов, готовивших теракты: среди них – 5 подростков

16 апреля 2025, 14:23
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Контрразведка СБУ нейтрализовала новую разветвленную агентурную сеть ФСБ, действовавшую в четырех регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задержаны 9 агентов, которые готовили теракты и диверсии по заказу РФ. Среди фигурантов – пятеро подростков в возрасте 14-15 лет. Агенты занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования сил обороны.

Также фигуранты должны были подорвать ключевые мосты и магистральные пути Укрзализныци, которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск.

Фигуранты действовали порознь, но с четким распределением "обязанностей" под контролем двух сотрудников ФСБ.

Согласно указаниям российских спецслужб одна агентурная группа изготовляла самодельные взрывчатки и закладывала их в тайники. Другие агенты доставали оттуда взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных взрывов. Вдобавок они обустраивали там скрытые видеокамеры с удаленным доступом для ФСБ.

С помощью наблюдательных "точек" оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатки и зафиксировать последствия огневого поражения.

Сотрудники СБУ задержали всех участников агентурной сети ФСБ, когда они готовили первую серию запланированных терактов. У них изъяли более 30 кг взрывчатки, которую оккупанты хотели использовать в разных регионах Украины.

По данным следствия, агентами оказались местные жители, каждого из которых ФСБ завербовала через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

Четырем задержанным уже объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, заочное подозрение получили двое сотрудников ФСБ, координировавших деятельность агентурной сети.

Решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетних фигурантов.

Напомним, ранее во Львовской области задержали инструктора Яворивского полигона, который готовил ликвидацию командиров ВСУ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ теракт взрыв подростки задержание агент рф
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36
В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатой
16 апреля 2025, 14:57
ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
16 апреля 2025, 14:53
В Днепре от столбняка умер 14-летний ребенок
16 апреля 2025, 14:40
На Житомирщине отец напал на сына с ножом и чуть не убил его
16 апреля 2025, 13:59
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
16 апреля 2025, 13:40
В Киеве спасатели вытащили из озера тело женщины
16 апреля 2025, 13:33
Пограничники уничтожили на Юге два комплекса "Муром-М" и антенное оборудование оккупантов
16 апреля 2025, 13:25
В Ивано-Франковске трое несовершеннолетних убили 19-летнего парня
16 апреля 2025, 13:01
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »