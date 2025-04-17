Фото: СБУ

Правоохранители задержали российского шпиона, готовившего теракты у оборонных ведомств в центре Киева. Теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Задержан 47-летний гражданин РФ, работавший звукорежиссером известной в Украине радиостанции. Оказалось, что параллельно с этим он выполнял задачи российских спецслужб. Оккупанты также задействовали его для подготовки серии терактов в центре Киева.

Предатель шпионил по местам парковки авто у админпостроек Сил обороны, чтобы найти потенциальные цели для россиян. Между записями радиоэфиров он обходил центральные улицы Киева и фотографировал внедорожники, которые он считал автомобилями украинских военных.

Российская спецслужба также планировала взорвать эти авто с помощью закладки и дистанционной активации самодельных взрывных устройств. Правоохранители задержали шпиона вовремя, когда он "проводил разведку" возле одного из оборонных ведомств.

По данным правоохранителей, мужчина живет в Украине более 10 лет. За этот период он работал в разных медиагруппах, среди них – и те, которые приближены к запрещенным прокремлевским партиям. Завербовали его россияне в конце 2024 года.Теперь мужчина находится под стражей. Ему уже сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Черкасской области задержан агент РФ. Россияне дали ему задачу войти в контакт с сотрудником СБУ и предоставить ложную информацию.