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Правоохранители разоблачили перешедшего на сторону РФ предателя. Оказалось, что это был полицейский, добровольно вступивший в должность при оккупантах

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

15 лет заключения получил предатель, работавший на РФ, когда был полицейским. Также кроме заключения конфискуют все его имущество и запретят занимать должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, созданных этими органами, сроком на 3 года.

По данным полиции, во время захвата с. Шевченко Купянского района российскими войсками, он добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Сначала он нес службу в псевдоправоохранительном органе, созданном оккупантами, а также рассматривал заявления и сообщения о преступлениях.

Уже летом 2022 предатель добровольно стал при оккупантах "старшего участкового инспектора". Он также был ответственен за задержанных в отделении полиции, осуществлял контроль посещения лиц на исправительные работы и т.д. За работу предатель получал 50 тысяч рублей в месяц.

"Судебное рассмотрение уголовного производства осуществлялось при отсутствии обвиняемого (in absentia). Поскольку осужденный пока скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания. Пока он уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденный находится в сообщении."

Напомним, ранее в Днепре разоблачили агентку РФ, которая следила за эшелонами ВСУ. Предательница корректировала ракетно-дроновые удары рашистов по областному центру.