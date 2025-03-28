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Правоохранители разоблачили предательницу, работавшую на оккупантов. Она при россиянах, в частности, собирала данные о местном бизнесе

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили коллаборантку, занимавшую руководящую должность при российских захватчиках. Известно, что женщина родом из Харькова. За несколько лет до полномасштабного вторжения она начала строить карьеру под руководством окупантов.

Уже после полномасштабного вторжения она вернулась в Купянск уже в амплуа "и.о. заместителя Главы по экономике и финансам Военно-гражданской администрации Харьковской области".

Женщина у оккупантов руководила работой управлений экономики, промышленности и торговли, а также сельского хозяйства, в частности организовывала сбор сведений о местных предприятиях с целью передачи их оккупантам. Также она обеспечивала подбор кадров и создание структур, распоряжавшихся имуществом этих предприятий.

"Перед деоккупацией подозреваемая сбежала в РФ, где сейчас скрывается от следствия. Решается вопрос об объявлении ее в розыск", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее в Херсонской области разоблачили коллаборантов. Один из них организовал для окупантов мастерскую для ремонта подбитой вражеской техники. Также он помогал россиянам обустраивать фортификационные постройки.