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Правоохоронці викрили зрадника, який перейшов на бік РФ. Виявилось, що це був поліцейський, який добровільно обійняв посаду при окупантах

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

15 років ув'язнення отримав зрадник, який працював на РФ, коли був поліцейським. Також крім ув'язнення, конфіскують все його майно та заборонять обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, створених цими органами, строком на 3 роки.

За даними поліції, під час захоплення с. Шевченкове Куп’янського району російськими військами, він добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Спочатку він ніс службу у псевдоправоохоронному органі, створеному окупантами, а також розглядав заяви та повідомлення про злочини.

Уже влітку 2022 року зрадник добровільно став при окупантах "старшего участкового инспектора". Він також був відповідальний за затриманих осіб у відділку поліції, здійснював контроль відвідування осіб на виправні роботи тощо. За роботу зрадник отримував 50 тисяч російських рублів на місяць.

"Судовий розгляд кримінального провадження здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia). Оскільки засуджений наразі переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили агентку РФ, яка стежила за ешелонами ЗСУ. Зрадниця коригувала ракетно-дронові удари рашистів по обласному центру.