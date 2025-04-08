В Харьковской области полиция продолжает эвакуацию жителей с опасных территорий

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

На днях в полицию обратилась жительница поселка Казачья Лопань 1960 года рождения. Женщина попросила помочь ей эвакуироваться из опасной зоны.

Сотрудники следственно-оперативной группы оперативно отреагировали на обращение, провели необходимые мероприятия и доставили женщину в эвакуационный пункт в городе Харьков. Там ему оказали помощь и временное жилье.

"Если вы решили эвакуироваться с территорий, подвергающихся постоянным обстрелам, обращайтесь за помощью в любое время по телефону 102 или на "горячую линию" по номеру 0-800-33-92-91", - напоминают в полиции.

Напомним, в Харьковской области в пожаре погибла 3-летняя девочка.