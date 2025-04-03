В Харьковской области осудили агента РФ, корректировавшего удары по ВСУ
Суд вынес приговор агенту РФ, передававшему данные об украинских военных россиянам. Завербовали спецслужбы РФ его через соцсети
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
К 15 годам заключения был приговорен мужчина, который передавал россиянам данные о местах дислокации украинских военных в Харьковской области. Известно, что его завербовали летом 2024 года. Тогда российские спецслужбы связались с мужем в соцсетях после его антиукраинских публикаций.
Предатель согласился собирать информацию о местах дислокации, перемещении личного состава и военной техники Сил обороны на территории Харькова и области. Собранные сведения враг использовал для планирования прицельных атак на территории Харьковского региона.
Напомним, ранее в Киеве разоблачили агентурную разведку. Злоумышленники корректировали удары россиян по столице. Основными целями врага являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.