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03 апреля 2025, 06:45

В Харьковской области осудили агента РФ, корректировавшего удары по ВСУ

03 апреля 2025, 06:45
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Фото: прокуратура
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Суд вынес приговор агенту РФ, передававшему данные об украинских военных россиянам. Завербовали спецслужбы РФ его через соцсети

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

К 15 годам заключения был приговорен мужчина, который передавал россиянам данные о местах дислокации украинских военных в Харьковской области. Известно, что его завербовали летом 2024 года. Тогда российские спецслужбы связались с мужем в соцсетях после его антиукраинских публикаций.

Предатель согласился собирать информацию о местах дислокации, перемещении личного состава и военной техники Сил обороны на территории Харькова и области. Собранные сведения враг использовал для планирования прицельных атак на территории Харьковского региона.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили агентурную разведку. Злоумышленники корректировали удары россиян по столице. Основными целями врага являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

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