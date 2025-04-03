Фото: прокуратура

Суд виніс вирок агенту РФ, який передавав дані про українських військових росіянам. Завербували спецслужби РФ його через соцмережі

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

До 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який передавав росіянам дані про місця дислокації українських військових у Харківській області. Відомо, що його завербували влітку 2024 року. Тоді російські спецслужби зв'язались з чоловіком в соцмережах після його антиукраїнських публікацій.

Зрадник погодився збирати інформацію про місця дислокації, переміщення особового складу і військової техніки Сил оборони на території Харкова та області. Зібрані відомості ворог використовував для планування прицільних атак по території Харківського регіону.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили агентурну розвідку. Зловмисники коригували удари росіян по столиці. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони.