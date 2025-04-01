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Правоохранители задержали пророссийского пропагандиста. Он еще с начала полномасштабной войны сбежал из Украины

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители задержали пророссийского политолога. Он в 2022 году бежал в Россию. Затем в социальных сетях и через российские медиа, куда его приглашали, он осуществлял информационную деятельность в сотрудничестве с государством-агрессором. Он оправдывал действия врага и распространял фейки о ситуации в Украине.

В конце концов, правоохранителям удалось его задержать. Накануне за нарушение правил пребывания пророссийского политолога были депортированы из Польши. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ объявила о подозрении известному пропагандисту. Речь идет о Владимире Соловьеве. Он годами оправдывает преступления рашистов и призывает геноцид украинцев.