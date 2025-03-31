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В понедельник, 31 марта, около восьми утра российская армия нанесла дроновый удар по Днепровскому району Херсона

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Под вражеский удар попали три человека, находившиеся неподалеку от магазина.

У 43-летней женщины диагностировали легкие ранения: взрывную травму и повреждение спины.

Состояние 44-летнего мужчины медики оценивают как стабильно тяжелое. У него взрывная травма, ранение руки и туловища.

Еще один пострадавший – 61-летний семейный врач. Его госпитализировали в отделение хирургии в тяжелом состоянии с взрывной травмой, ранением грудной клетки и руки.

Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, 31 марта российские захватчики нанесли удар по машине в селе Бургунка Бериславского района. В результате вражеской атаки пострадала мирная жительница.