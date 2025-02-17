В Минздраве посчитали, сколько медучреждений разрушила российская армия

фото: Радио Свобода

За более чем 35 месяцев полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила 2285 объектов украинских медучреждений

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В ведомстве подчеркивают, что за почти три года полномасштабной войны Россия системно атакует и бомбит не только гражданскую инфраструктуру, но и учреждения здравоохранения. В частности, больницы, амбулатории, поликлиники, родовые и т.п.

На середину февраля 2025 года, враг уже повредил 1984 объекта медучреждений и разрушил еще 301.

Наибольшие потери понесли больницы в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровщине, Херсонской и Запорожье.

Получить полную информацию о степени разрушения медучреждений на временно оккупированных территориях невозможно.

Также россияне повредили 240 автомобилей экстренной медицинской помощи, уничтожили 273 и захватили 80 автомобилей "экстренки".

Напомним, правоохранители расследуют хищение средств по ремонту помещений больницы для госпитализации пациентов с СОVID-19. Подозревают подрядчика, завысившего цены работ.