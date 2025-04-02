Войска РФ били по Харькову дронами "Герань-2": количество раненых выросло
В Харькове количество пострадавших в результате массированного удара БпЛА ночью 2 апреля возросло до девяти. Оккупанты атаковали город беспилотниками типа "Герань-2"
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, с 00:20 до 1:00 оккупационная армия РФ совершила масштабную атаку ударными дронами типа "Герань-2".
Под прицелом оккупантов был Холодногорский район Харькова. Из-за обстрелов повреждены здания и складские помещения гражданских предприятий, более 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.
"Пять женщин, один мужчина, 9-месячный и 7-летний мальчики, а также девушка 16 лет подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.
Напомним, ночью 2 апреля российская армия атаковала Харьков 15 беспилотниками. Сообщалось о восьми пострадавших.
Спасатели показали, как тушили масштабные пожары в Харькове.