Войска РФ били по Харькову дронами "Герань-2": количество раненых выросло

фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове количество пострадавших в результате массированного удара БпЛА ночью 2 апреля возросло до девяти. Оккупанты атаковали город беспилотниками типа "Герань-2"

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, с 00:20 до 1:00 оккупационная армия РФ совершила масштабную атаку ударными дронами типа "Герань-2".

Под прицелом оккупантов был Холодногорский район Харькова. Из-за обстрелов повреждены здания и складские помещения гражданских предприятий, более 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.

"Пять женщин, один мужчина, 9-месячный и 7-летний мальчики, а также девушка 16 лет подверглись острой реакции на стресс", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления правоохранители приступили к досудебному расследованию.

Напомним, ночью 2 апреля российская армия атаковала Харьков 15 беспилотниками. Сообщалось о восьми пострадавших.

Спасатели показали, как тушили масштабные пожары в Харькове.