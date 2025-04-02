Війська РФ били по Харкову дронами "Герань-2": кількість постраждалих зросла
У Харкові кількість постраждалих внаслідок масованого удару БпЛА вночі 2 квітня зросла до дев'яти. Окупанти атакували місто безпілотниками типу "Герань-2"
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, з 00:20 до 1:00 окупаційна армія РФ здійснила масштабну атаку ударними дронами типу "Герань-2".
Під прицілом окупантів був Холодногірський район Харкова. Через обстріли пошкоджені будівлі та складські приміщення цивільних підприємств, більше 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди й авто.
"Пʼять жінок, один чоловік, 9-місячний та 7-річний хлопчики, а також дівчина 16 років зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.
За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Нагадаємо, вночі 2 квітня російська армія атакувала Харків 15 безпілотниками. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.
Рятувальники показали, як гасили масштабні пожежі в Харкові.