Війська РФ били по Харкову дронами "Герань-2": кількість постраждалих зросла

фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові кількість постраждалих внаслідок масованого удару БпЛА вночі 2 квітня зросла до дев'яти. Окупанти атакували місто безпілотниками типу "Герань-2"

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, з 00:20 до 1:00 окупаційна армія РФ здійснила масштабну атаку ударними дронами типу "Герань-2".

Під прицілом окупантів був Холодногірський район Харкова. Через обстріли пошкоджені будівлі та складські приміщення цивільних підприємств, більше 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди й авто.

"Пʼять жінок, один чоловік, 9-місячний та 7-річний хлопчики, а також дівчина 16 років зазнали гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, вночі 2 квітня російська армія атакувала Харків 15 безпілотниками. Повідомлялося про вісьмох постраждалих.

Рятувальники показали, як гасили масштабні пожежі в Харкові.