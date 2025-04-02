фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

По уточненной информации, было 13 попаданий "Шахедами" в Холодногорском районе города. Из последствий – пожары в двух промышленных зданиях: горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 кв.м и здание на площади 500 кв.м.

Также рядом со зданиями повреждены более 10 домов частного сектора.

В результате вражеской атаки в Харькове пострадали восемь человек: 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина. Еще одна 48-летняя женщина получила острую реакцию на стресс.

Также острую реакцию на стресс испытала целая семья: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик.

Медики оказывают пострадавшим помощь.

Напомним, вечером 1 апреля россияне нанесли дроновый удар по прифронтовой общине Запорожской области. Погиб человек.