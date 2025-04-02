Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 9 гражданских
За прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб человек и пострадали девять мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за вражеских обстрелов Херсона утром 2 апреля в городе останавливал работу электротранспорт.
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