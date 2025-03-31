14:35  31 березня
У Львові судитимуть чоловіка, який до смерті побив поліцейського
14:05  31 березня
На Сумщині активізувалися російські диверсанти, – ДПСУ
10:48  31 березня
Підвищення пенсії: хто отримає більше грошей з 1 квітня
UA | RU
UA | RU
31 березня 2025, 16:47

Аферисти підробили сайт "єДопомога" і крали в людей гроші

31 березня 2025, 16:47
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аферисти вкрали в людей близько 100 тисяч гривень. Дані банківських рахунків вони отримували за допомогою фейкового сайту

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили розслідування щодо шахрайської групи, яка ошукала громадян на 94 тисячі гривень. Аферисти робили це за допомогою фішингового вебсайту, який вони "замаскували" під сайт "єДопомога". Таким чином вони отримували доступ до банківських даних громадян.

Організатору та трьом виконавцям оголосили про підозру. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Кіберполіція закликає громадян бути обачними і уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки", - кажуть поліцейські.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції попереджали про нову схему аферистів. Зловмисники в мережі пропонують легкий заробіток. За прості завдання (наприклад, коментар або підписку) вони платять близько до 100 гривень, а в результаті - вмовляють зробити внесок на велику суму і зникають.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист обман
На Тернопільщині аферистку видавала себе за юристку та видурила у людей майже 100 тисяч гривень
31 березня 2025, 14:06
Харків'янка стала жертвою афери: довірилась псевдо-робітнику банку
29 березня 2025, 01:20
У Києві посадовиця банка крала гроші з карток клієнтів з окупованих територій
28 березня 2025, 17:57
Всі новини »
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
Якою буде погода у вівторок, 1 квітня: прогноз Укргідрометцентру
31 березня 2025, 18:02
На Харківщині судитимуть лісника, через якого незаконно вирубали дерев на 1 млн гривень
31 березня 2025, 17:59
На Сумщині судитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання майже на 5 млн гривень
31 березня 2025, 17:49
На Одещині працівниця правоохоронних органів за 25 000 доларів організовувала чоловікам виїзд за кордон
31 березня 2025, 17:29
В Офісі Президента прокоментували повідомлення про вибори у липні
31 березня 2025, 16:44
Удар по Куп'янську: в прокуратурі показали наслідки
31 березня 2025, 16:34
В Україні вже готуються до повоєнних виборів
31 березня 2025, 16:22
Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донеччині
31 березня 2025, 16:05
У Міносвіти та МВС розповіли, як розпізнати вербування дитини
31 березня 2025, 15:54
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »