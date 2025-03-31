Аферисти підробили сайт "єДопомога" і крали в людей гроші

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Аферисти вкрали в людей близько 100 тисяч гривень. Дані банківських рахунків вони отримували за допомогою фейкового сайту

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці завершили розслідування щодо шахрайської групи, яка ошукала громадян на 94 тисячі гривень. Аферисти робили це за допомогою фішингового вебсайту, який вони "замаскували" під сайт "єДопомога". Таким чином вони отримували доступ до банківських даних громадян.

Організатору та трьом виконавцям оголосили про підозру. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Кіберполіція закликає громадян бути обачними і уважно перевіряти адреси сайтів, на яких треба вводити конфіденційні дані про себе та банківські картки", - кажуть поліцейські.

Нагадаємо, раніше в кіберполіції попереджали про нову схему аферистів. Зловмисники в мережі пропонують легкий заробіток. За прості завдання (наприклад, коментар або підписку) вони платять близько до 100 гривень, а в результаті - вмовляють зробити внесок на велику суму і зникають.