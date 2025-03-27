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27 марта 2025, 22:47

Предлагают заработок и воруют деньги: украинцев предупредили о новой схеме аферистов

27 марта 2025, 22:47
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Фото: Нацполиция
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В Полиции предупредили о новой схеме злоумышленников. Мошенники находят людей, которые ищут быстрый заработок

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews.

Правоохранители предупредили украинцев о новой популярной схеме аферистов. Мошенники в соцсетях находят пользователей и предлагают им быстрый заработок.

Граждане получают сообщение с предложением подработки, которое состоит в выполнении простых задач: поставить лайк, оставить комментарий, просмотреть видео или открыть страницу. Для большей убедительности они могут использовать названия известных ресурсов, таких как Instagram, TikTok, YouTube, Prom, Rozetka и другие.

Сначала это могут быть маленькие задачи и даже вознаграждения – до 100 гривен. Таким образом, аферисты завоевывают доверие. Впоследствии пользователей уговаривают о том, чтобы сделать "депозит": таким образом из людей выманивают уже большие суммы. Правоохранители призывают не перечислять деньги незнакомым людям.

Помните, что для получения реальной работы не нужно делать никаких предварительных взносов.
Если же вы стали жертвой мошенничества, не тратьте попусту время, звоните на спецлинию 102", - отметили в полиции.

Напомним, ранее 83-летняя жительница Калуша стала жертвой аферистов. Ей позвонил незнакомец и представился полицейским. Собеседник сообщил, что ее дочь совершила ДТП, в результате которого травмирован ребенок. Чтобы не привлекать его к ответственности, необходимо перечислить за это средства.

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