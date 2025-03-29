Фото: Нацполиция

К правоохранителям обратилась женщина, ставшая жертвой мошенников. Оказалось, что аферист позвонил по телефону и представился рабочим банка

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

34-летняя жительница Харькова стала жертвой мошенничества. Женщину позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. По его словам, на ее счету была подозрительная активность и ей якобы нужно было перевести деньги на другой счет, который он сам ей создаст. Женщина доверилась ему, и мошенник украл у нее 18800 гривен.

Аферист оказался 47-летний житель Ужгорода. Правоохранители провели у него обыски и нашли все доказательства. Скоро он предстанет перед судом.

Напомним, ранее в полиции предупреждали о новом методе аферы. В сети мошенники предлагают "быстрый заработок". Сначала за простые задания действительно могут платить (до 100 гривен), а потом людей уговаривают на "депозит".