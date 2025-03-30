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30 марта 2025, 01:00

Россияне атаковали Харьков "шахедами": есть жертвы, 25 человек ранены, среди них - дети

30 марта 2025, 01:00
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фото: Олег Синегубов
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Вчера вечером российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Из-за атаки дронов в городе повреждены частный дом, медучреждение и офисное здание, в многоэтажных жилых домах выбиты окна, возникли пожары.

"2 человека погибли — 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. 25 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших детей в больнице находится 15-летняя девушка. Она в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. По данным ОВА, двое детей, получивших легкие ранения, будут лечиться амбулаторно.

Напомним, на Харьковщине из-за вражеских обстрелов ранен мужчина.

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