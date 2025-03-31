фото: ОВА

В воскресенье, 30 марта, вражеская армия ударила управляемой авиабомбой по центру Купянска на Харьковщине

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Российская КАБ попала в пятиэтажку. Пострадали не менее четырех человек: женщины 61 и 53 лет, 27-летний мужчина. Также медики оказали помощь 68-летней женщине, получившей острую реакцию на стресс. Под завалами могут находиться люди.

Также вспыхнул автомобиль, еще пять автомобилей – повреждены.

На месте работают все профильные службы.

На фото – последствия попадания КАБ в пятиэтажку.

Напомним, за неделю войска РФ сбросили на Украину 1310 авиационных бомб. Также россияне выпустили более 1000 ударных дронов и девять ракет разных типов, включая баллистику.