В Донецкой области россияне ударили по грузовику "Новой почты": пострадал водитель
В субботу, 29 марта, оккупанты атаковали ударным беспилотником автомобиль "Новой почты" в городе Родинское Покровского района Донецкой области. Водителя госпитализировали в больницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В результате удара вражеского FPV-дрона по гражданскому грузовику, пострадал водитель. Мужчина получил акубаротравму и осколочное ранение, возник пожар перевозимых в автомобиле вещей", - говорится в сообщении.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар и оказали первую медицинскую помощь раненому водителю 1969 года рождения. Потерпевшего передали медикам.
Напомним, число пострадавших из-за массированной ночной атаки российских дронов на Харьков увеличилось до 35 человек. Известно о двух жертвах. оккупанты били "шахедами" по жилым кварталам, больнице и инфраструктуре города.