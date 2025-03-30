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30 марта 2025, 09:40

Удары по Харькову и области: 2 человека погибли, пострадали более 30 гражданских

30 марта 2025, 09:40
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фото: Нацполиция
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Вчера под массированными обстрелами РФ находились Харьков, Чугуевский, Харьковский, Изюмский, Богодуховский и Купянский районы. Против мирного населения оккупанты применяли КАБы, ФАБы, РСЗО и беспилотные летательные аппараты. Есть жертвы и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Вечером 29 марта под массированной вражеской атакой дронов находился Харьков.

"Повреждены частные и многоквартирные дома, торговый центр, автомобили, учебное и развлекательное заведения и т.д. В результате попаданий погибли мужчина и женщина. Разные травмы получили 25 граждан, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет", — говорится в сообщении.

В результате российских атак в области повреждены государственное и гражданское предприятия, учебное заведение, транспортные средства, жилые дома.

В Купянске от удара КАБа пострадали четыре гражданских. Еще один человек получил травмы в поселке Боровая. В Дергачевской общине ранен мужчина, 11-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.

По фактам военных преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вчера вечером российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет.

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война погибшие оккупанты Харьковская область Нацполиция пострадавшие
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