Запорожская область под обстрелами: за сутки россияне нанесли более 300 ударов
За прошедшие сутки российские военные совершили 325 атак по Запорожской области, применяя артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня и дроны-камикадзе.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.
Масштабы обстрелов в сутки:
- 152 удара артиллерией;
- четыре атаки с РСЗО;
- 165 ударов дронами-камикадзе;
- четыре авиаудара.
Под вражеский огонь попали населенные пункты: Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Щербаки, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка (Пологовский район), а также Каменское и Пятихатки (Васильевский район).
В результате атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, информации о пострадавших нет.
По фактам военных преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, вчера вечером российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет.