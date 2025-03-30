Запорожская область под обстрелами: за сутки россияне нанесли более 300 ударов

фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские военные совершили 325 атак по Запорожской области, применяя артиллерию, авиацию, реактивные системы залпового огня и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Запорожской области.

Масштабы обстрелов в сутки:

152 удара артиллерией;

четыре атаки с РСЗО;

165 ударов дронами-камикадзе;

четыре авиаудара.

Под вражеский огонь попали населенные пункты: Орехов, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка, Щербаки, Малая Токмачка, Чаривное, Новодаровка (Пологовский район), а также Каменское и Пятихатки (Васильевский район).

В результате атак повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. К счастью, информации о пострадавших нет.

По фактам военных преступлений РФ правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, вчера вечером российские войска совершили массированную атаку БпЛА на Харьков. Попадания были зафиксированы в Шевченковском и Холодногорском районах города. Есть жертвы и десятки раненых, среди которых пятеро детей от 5 до 17 лет.