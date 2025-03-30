В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 4 гражданских
За прошедшие сутки, 29 марта, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и частный дом. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, из-за ударов по Харькову и области два человека погибли, еще более 30 гражданских пострадали.
Удары по Харькову и области: 2 человека погибли, пострадали более 30 гражданскихВсе новости »
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