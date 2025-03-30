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30 марта 2025, 09:58

В Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали 4 гражданских

30 марта 2025, 09:58
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Иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 29 марта, российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и частный дом. Также оккупанты изуродовали частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, из-за ударов по Харькову и области два человека погибли, еще более 30 гражданских пострадали.

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война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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