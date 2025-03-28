Россияне атаковали Купянск: пострадали гражданские
Российские захватчики сегодня утром атаковали город Купянск Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате вражеского обстрела БпЛА типа "Молния" поврежден жилой дом. 58-летняя женщина и 57-летний мужчина получили острую реакцию на стресс.
Также из-за удара с РСЗО повреждено хозяйственное сооружение. Ранение получил 38-летний мужчина.
Напомним, в четверг днем, 27 марта, российская авиация атаковала поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеского авиаудара разрушен местный дом культуры.
В ночь на 28 марта российская армия запустила по Украине 163 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.