Ночью ПВО сбила почти 90 российских "шахедов" и БпЛА-обманок

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 28 марта российская армия запустила по Украине 163 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 89 дронов, еще 51 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 89 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере и в центре страны. 51 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерян (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесщина, Николаевщина и Запорожье.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона уничтожила 10 ударных беспилотников над Сумщиной. Также ПВО сбила вражеские беспилотники на подступах к Киеву.