19:45  27 марта
Сырский сообщил, сколько солдат потеряла РФ во время боев на Курщине
00:35  28 марта
Трагедия на Сумщине: в пожаре погибли 3 человека, среди них — 4-летний ребенок
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
28 марта 2025, 02:25

В Боровой Харьковской области оккупанты уничтожили дом культуры

28 марта 2025, 02:25
Читайте також українською мовою
фото: Харьковская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В четверг днем, 27 марта, российская авиация атаковала поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеского авиаудара был разрушен местный дом культуры

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили авиабомбами по Боровой около 14:30.

"В результате атак разрушен дом культуры, а также поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. К счастью, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Также известно, что вчера около 11:40 вражеский БпЛА типа "Молния" попал в приусадебный участок в поселке Слатино Харьковского района.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, утром 27 марта российские военные произвели обстрел поселка Боровая. Ранения получила 53-летняя женщина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война обстрелы оккупанты Харьковская область авиаудар разрушения
Президент Франции Макрон объяснил, какие гарантии безопасности предоставит Европа Украине
27 марта 2025, 21:34
Россияне атаковали Запорожье и район: горят дачи и объект инфраструктуры
27 марта 2025, 21:00
Появилось видео после обстрела Херсона: количество пострадавших выросло до 6
27 марта 2025, 17:16
Все новости »
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
Под каким номером выступит Украина на Евровидении: результаты жеребьевки
28 марта 2025, 03:35
В Ровенской области 10-летний мальчик гонял на мотоцикле
28 марта 2025, 02:50
Не хотел служить после смерти жены: в Житомирской области судили мужчину, который отказался от мобилизации
28 марта 2025, 01:50
Почему у Украины нет собственных ЗАК и ЗРК?
28 марта 2025, 01:20
В Донецкой области принудительная эвакуация детей: в ОВА назвали список населенных пунктов
28 марта 2025, 00:50
Трагедия на Сумщине: в пожаре погибли 3 человека, среди них — 4-летний ребенок
28 марта 2025, 00:35
Удары дронов по Запорожью: ранен 19-летний парень, повреждены дома
28 марта 2025, 00:15
Дети были сами дома: в Харькове тушили пожар в девятиэтажке
27 марта 2025, 23:45
Три десятка раз россияне ударили по Днепропетровщине: в ОВА показали последствия
27 марта 2025, 23:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Все публикации »
Валерий Чалый
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »