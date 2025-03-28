В Боровой Харьковской области оккупанты уничтожили дом культуры

фото: Харьковская областная прокуратура

В четверг днем, 27 марта, российская авиация атаковала поселок Боровая Изюмского района. В результате вражеского авиаудара был разрушен местный дом культуры

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты ударили авиабомбами по Боровой около 14:30.

"В результате атак разрушен дом культуры, а также поврежден автомобиль экстренной медицинской помощи. К счастью, без пострадавших", — говорится в сообщении.

Также известно, что вчера около 11:40 вражеский БпЛА типа "Молния" попал в приусадебный участок в поселке Слатино Харьковского района.

По фактам совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, утром 27 марта российские военные произвели обстрел поселка Боровая. Ранения получила 53-летняя женщина.