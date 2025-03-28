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28 марта 2025, 09:34

Россияне нанесли удар по Одесщине: пострадал человек

28 марта 2025, 09:34
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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В результате вражеской ночной атаки на Одесщину повреждены частные жилые дома, возникли пожары

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Одесской области.

Возгорание оперативно ликвидировали спасатели и пожарное подразделение Национальной гвардии Украины.

Психологи ГСЧС оказывали помощь местным жителям.

"По предварительной информации пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 400 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура, пострадал парень.

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