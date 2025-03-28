Массированная атака дронов на Полтаву: разрушена гражданская инфраструктура

фото: ГСЧС Украины в Полтавской области

Ночью российские войска массированно атаковали Полтаву и Полтавскую общину БпЛА типа "Shahed". Под ударом оказалась промышленная и энергетическая инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Полтавской области.

В результате массированного удара по промышленной зоне Полтавской общины произошло повреждение и возгорание складских помещений, административного здания и резервного трансформатора на шести локациях. К счастью, жертв и пострадавших нет.

"Общая площадь пожаров составила 2500 кв. м. По состоянию на 4:00 огонь полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Возгорание тушили 19 единиц техники и 90 чрезвычайников.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилищной застройке и админзданиям предприятий нефтегазовой промышленности в Полтаве.

Напомним, в результате вражеской ночной атаки на Одесщину повреждены частные жилые дома, возникли пожары. Пострадал один человек.