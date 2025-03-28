Войска РФ атаковали Днепропетровщину из артиллерии и РСЗО: есть разрушения
С вечера российская армия атаковала три района Днепропетровской области. Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Из-за обстрелов из артиллерии и РСЗО "Град" на Никопольщине изуродована инфраструктура. Страдали Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
В Петриковской общине Днепровского района в результате атаки вражеского БПЛА избит инфраструктурный объект.
"По Васильковской общине Синельниковского района агрессор ударил беспилотниками. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия", – сообщил глава Днепропетровской ОВА.
Он добавил, что подразделения ВК "Восход" ликвидировали в области семь вражеских БпЛА.
Напомним, за прошедшие сутки россияне убили троих и ранили 12 жителей Херсонщины.