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Правоохоронці викрили підприємця з Харківщини, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Він також агітував місцевих жителів зробити те саме

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 55-річного чоловіка, який під час окупації Ізюмщини добровільно вирішив "будувати кар'єру" при загарбниках. Він уклав з ними договір та обійняв посаду "помощника начальника (с. Выше Солоное) Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области".

Чоловік також агітував місцевих жителів, які займались бізнесом, перереєстровувати свої підприємства у відповідності до законів РФ та продавати товари за рублі. Відомо, що він також ухвалював рішення щодо передачі земельних ділянок представникам окупаційної адміністрації.

Колаборант також займався організацією навчальних закладів в період окупації. Він вилучав книжки та підручники українською мовою з метою пропаганди "русского мира".

"Наразі обвинувачений переховується від слідства, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Дзержинському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше викрили поліцейського з Ізюма. Стало відомо, що він добровільно перейшов на бік ворога. Чоловік очолював "изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых". Там він охороняв будівлю та стежив, щоб не тікали люди, яких росіяни незаконно затримали.