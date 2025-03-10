В Харьковской области будут судить мужчину, который во время временной оккупации руководил рынком

фото: иллюстративное

Житель поселка Чкаловское Харьковской области пошел на сотрудничество с врагом и согласился занять должность директора рынкав г. Купянск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Правоохранители установили, что 64-летний местный житель руководил деятельностью предприятия. Выполнял приказы, распоряжения и указания незаконного руководства и отчитывался об их исполнении. Также он отдавал указания работникам предприятия и контролировал их исполнение, распоряжался финансами и имуществом предприятия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Харькове задержан мужчина, который с ножом напал на прохожего.