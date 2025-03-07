Пограничники уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепек" и вездеход "Витязь"
Пилоты подразделения Феникс Государственной пограничной службы Украины поразили на Харьковщине российскую огнеметную систему Сонцепек и гусеничный вездеход Витязь
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ, передает RegioNews.
Кроме того, была поражена с десяток автомобилей и ликвидирована новая порция бегунов.
"Горит техника, которой "аналогов нет"", — прокомментировали украинские защитники.
Напомним, в Сумской области пограничники уничтожили российский беспилотник "Герань-2".
Недавно бригада "Месть" показала, как ее бойцы "рубят" оккупантов в Донецкой области.
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