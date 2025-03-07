Прикордонники знищили російську вогнеметну систему "Сонцепьок" і "всюдихід Вітязь"
Пілоти підрозділу Фенікс Державної прикордонної служби України уразили на Харківщині російську вогнеметну систему Сонцепьок і гусеничний всюдихід Вітязь
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає RegioNews.
Крім того, було уражено з десяток автомобілів та ліквідовано нову порцію бігунів.
"Палає техніка, якій "аналогов нєт"", — прокоментували українські оборонці.
Нагадаємо, на Сумщині прикордонники знищили російський безпілотник "Герань-2".
Нещодавно бригада "Помста" показала, як її бійці "рубають" окупантів на Донеччині.
Українські прикордонники знищили опорні пункти росіян на ХарківщиніВсі новини »
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