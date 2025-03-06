В Сумской области пограничники уничтожили российский беспилотник "Герань-2"
За прошедшие сутки, во время воздушных атак на территорию Украины с применением дронов, в Сумской области пограничники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат типа «Герань-2»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"В результате профессиональной работы пограничников баражирующий боеприпас потерял высоту упал и взорвался", - говорится в сообщении.
Напомним, пограничники с помощью вертолета обнаружили двух мужчин, пытавшихся бежать в Румынию.
Ранее в Госпогранслужбе сообщили, какие документы для пересечения границы нужны медийщикам и деятелям культуры.
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