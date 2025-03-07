Украинские пограничники уничтожили опорные пункты россиян в Харьковской области
Военнослужащие Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины продолжают выполнение боевых задач против российско-оккупационных войск в Харьковской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.
"Низку целей подстрелили разведывательно-ударные группы и минометчики бригады "Гарт" на Волчанском направлении", - говорится в сообщении.
В частности, бойцы подразделения "Скорпион" во взаимодействии с расчетами РУБпАК "Фурия" уничтожили точку взлета вражеских беспилотников, две антенны связи противника, а также комплекс дальнего видеонаблюдения "Муром-М", который враг замаскировал на дереве.
Украинские защитники обезвредили 26 окупантов.
Напомним, утром 7 марта россияне нанесли удар по Харькову. Есть раненые, возникли пожары.