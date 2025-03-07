В Украине задержали 8 поджигателей, завербованных РФ

фото: СБУ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержали восемь человек, по заказу российских спецслужб осуществляли поджоги объектов Укрзализныци, военных транспортных средств и административных зданий в трех областях Украины

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что всем задержанным объявлено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса.

Харьковщина

Задержаны четыре несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, действовавшие в двух отдельных группах.

Первая группа подожгла релейный шкаф на железной дороге и служебный микроавтобус ВСУ, проходивший технический осмотр после выполнения заданий в зоне боевых действий на востоке.

Вторая группа повредила окно здания местного сельсовета, облила подоконник горючей жидкостью и подожгла учреждение.

Одесщина

Правоохранители задержали трех человек: 39-летнего рецидивиста и двух его безработных знакомых. Группа причастна к поджогу трех релейных шкафов на железнодорожной линии и планировала следующую диверсию — попытку пустить под откос военный эшелон ВСУ.

Винницкая область

Задержан еще один диверсант, который целился на энергетическое оборудование, обеспечивающее бесперебойную работу железнодорожного транспорта. Во избежание разоблачения злоумышленник пешие преодолевал значительные расстояния.

Напомним, на Днепропетровщине разоблачили четырех мужчин , которые оказались завербованными ФСБ. Они искали "подработку" в соцсетях, и начали курить автомобили.