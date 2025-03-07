В Україні затримали 8 паліїв, завербованих РФ

фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали вісім осіб, які на замовлення російських спецслужб здійснювали підпали об'єктів Укрзалізниці, військових транспортних засобів та адміністративних будівель у трьох областях України

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що всім затриманим оголошено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України.

Харківщина

Затримано чотирьох неповнолітніх віком від 14 до 16 років, які діяли у двох окремих групах.

Перша група підпалила релейну шафу на залізниці та службовий мікроавтобус ЗСУ, який проходив технічний огляд після виконання завдань у зоні бойових дій на сході.

Друга група пошкодила вікно будівлі місцевої сільради, облила підвіконня горючою рідиною та підпалила установу.

Одещина

Правоохоронці затримали трьох осіб: 39-річного рецидивіста та двох його безробітних знайомих. Група причетна до підпалу трьох релейних шаф на залізничній лінії та планувала наступну диверсію — спробу пустити під укіс військовий ешелон ЗСУ.

Вінниччина

Затримано ще одного диверсанта, який цілився на енергетичне обладнання, що забезпечує безперебійну роботу залізничного транспорту. Для уникнення викриття зловмисник піші долав значні відстані.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили чотирьох чоловіків, які виявилися завербованими ФСБ. Вони шукали "підробітку" в соцмережах, і почали палити автівки.