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06 марта 2025, 21:15

Получил отказ и изнасиловал: в Харькове женщина стала жертвой своего знакомого

06 марта 2025, 21:15
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В Харькове задержан мужчина, который изнасиловал свою знакомую. Она отказала ему, но он стал ей угрожать

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

3 марта 24-летний мужчина пришел в гости к своей 40-летней знакомой. Он начал склонять ее к половому акту, но получил отказ. В результате он изнасиловал женщину, угрожая ей физической расправой.

Перед тем, как уйти из квартиры потерпевшей, мужчина забрал деньги, которые она хранила дома. Правоохранители задержали насильника. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность. Он воспользовался беспомощным состоянием своей 60-летней матери, лежащей инвалидом II группы. Правоохранители заключили его под стражу.

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