Получил отказ и изнасиловал: в Харькове женщина стала жертвой своего знакомого
В Харькове задержан мужчина, который изнасиловал свою знакомую. Она отказала ему, но он стал ей угрожать
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
3 марта 24-летний мужчина пришел в гости к своей 40-летней знакомой. Он начал склонять ее к половому акту, но получил отказ. В результате он изнасиловал женщину, угрожая ей физической расправой.
Перед тем, как уйти из квартиры потерпевшей, мужчина забрал деньги, которые она хранила дома. Правоохранители задержали насильника. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность. Он воспользовался беспомощным состоянием своей 60-летней матери, лежащей инвалидом II группы. Правоохранители заключили его под стражу.