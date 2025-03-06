Иллюстративное фото

В Харькове задержан мужчина, который изнасиловал свою знакомую. Она отказала ему, но он стал ей угрожать

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

3 марта 24-летний мужчина пришел в гости к своей 40-летней знакомой. Он начал склонять ее к половому акту, но получил отказ. В результате он изнасиловал женщину, угрожая ей физической расправой.

Перед тем, как уйти из квартиры потерпевшей, мужчина забрал деньги, которые она хранила дома. Правоохранители задержали насильника. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность. Он воспользовался беспомощным состоянием своей 60-летней матери, лежащей инвалидом II группы. Правоохранители заключили его под стражу.